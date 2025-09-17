  • Спортс
  Галлан о поражении «Шанхая»: «Адмирал» – сильная команда, здорово играет. Они заслуженно победили в двух матчах с нами»
Галлан о поражении «Шанхая»: «Адмирал» – сильная команда, здорово играет. Они заслуженно победили в двух матчах с нами»

Жерар Галлан прокомментировал поражение «Шанхая» от «Адмирала».

Китайский клуб проиграл в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ (0:4). Команды уже встречались 8 сентября, тогда тоже победил «Адмирал» (4:3 Б).

– «Адмирал» очень здорово играл с точки зрения физики. Определенные отрезки игры мы провели неплохо, но совершили ошибки, которыми соперник и воспользовался.

Первый период получился неплохой, игра была равной. Вратарь «Адмирала» совершил много сэйвов, мы могли повести в счете. Но получилось как получилось.

– Вы обыграли СКА и «Локомотив», но два раза проиграли «Адмиралу». Чем эта команда отличается от других соперников?

– Мне нравится, как играет «Адмирал», они очень хорошо готовы физически, они были лучшей командой в этих двух матчах и одержали заслуженные победы.

«Адмирал» – сильная команда, хоккеисты здорово играют, – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.

