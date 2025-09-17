Панарин, Зибанежад, Трочек и Фокс – альтернативные капитаны «Рейнджерс» на сезон-2025/26
Артемий Панарин вошел в список альтернативных капитанов «Рейнджерс» на сезон.
Ранее клуб из Нью-Йорка объявил, что капитанскую нашивку получит форвард Джей Ти Миллер, перешедший в команду по ходу прошлого сезона из «Ванкувера».
Альтернативными капитанами также стали Адам Фокс, Винсент Трочек и Мика Зибанежад.
Следующий регулярный чемпионат станет для Панарина седьмым в составе «Рейнджерс».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: New York Post
