  Панарин, Зибанежад, Трочек и Фокс – альтернативные капитаны «Рейнджерс» на сезон-2025/26
Панарин, Зибанежад, Трочек и Фокс – альтернативные капитаны «Рейнджерс» на сезон-2025/26

Артемий Панарин вошел в список альтернативных капитанов «Рейнджерс» на сезон.

Ранее клуб из Нью-Йорка объявил, что капитанскую нашивку получит форвард Джей Ти Миллер, перешедший в команду по ходу прошлого сезона из «Ванкувера».

Альтернативными капитанами также стали Адам Фокс, Винсент Трочек и Мика Зибанежад.

Следующий регулярный чемпионат станет для Панарина седьмым в составе «Рейнджерс».

