Панарин – 1-й в списке кандидатов на роль капитана «Рейнджерс» по версии The Hockey News, Миллер – 2-й, Фокс – 3-й, Трочек – 4-й
Артемий Панарин вошел в список кандидатов на роль капитана «Рейнджерс».
Клуб из Нью-Йорка остался без капитана после обмена Джейка Трубы в «Анахайм» по ходу прошлого регулярного чемпионата.
The Hockey News назвал возможных кандидатов на роль капитана «Рейнджерс» в сезоне-2025/26.
Журналист издания Адам Прото представил 5 возможных вариантов развития событий:
1. Артемий Панарин;
2. Джей Ти Миллер;
3. Адам Фокс;
4. Винсент Трочек;
5. Не назначать никого.
«Если никто не готов к этим обязанностям, не нужно назначать кого-то на должность капитана просто так, особенно на таком большом рынке, как у «Рейнджерс». Лучше набраться терпения и дать игроку раскрыться в качестве лидера, прежде чем его назначат капитаном», – отметил Прото.
