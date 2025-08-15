Панарин – 1-й в списке кандидатов на роль капитана «Рейнджерс» по версии The Hockey News, Миллер – 2-й, Фокс – 3-й, Трочек – 4-й

Артемий Панарин вошел в список кандидатов на роль капитана «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка остался без капитана после обмена Джейка Трубы в «Анахайм» по ходу прошлого регулярного чемпионата.

The Hockey News назвал возможных кандидатов на роль капитана «Рейнджерс» в сезоне-2025/26.

Журналист издания Адам Прото представил 5 возможных вариантов развития событий:

1. Артемий Панарин ;

2. Джей Ти Миллер ;

3. Адам Фокс ;

4. Винсент Трочек ;

5. Не назначать никого.

«Если никто не готов к этим обязанностям, не нужно назначать кого-то на должность капитана просто так, особенно на таком большом рынке, как у «Рейнджерс ». Лучше набраться терпения и дать игроку раскрыться в качестве лидера, прежде чем его назначат капитаном», – отметил Прото.