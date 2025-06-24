«Рейнджерс» отдадут «Питтсбургу» 12-й выбор на драфте НХЛ-2025. Клуб из Нью-Йорка обменял условный пик на Миллера в феврале
«Рейнджерс» отдадут «Питтсбургу» 12-й выбор на драфте НХЛ-2025.
Как сообщает TSN, «Рейнджерс» отправят 12-й общий выбор в «Пингвинс», чтобы выполнить условия обмена Джей Ти Миллера.
Напомним, 1 февраля клуб из Нью-Йорка выменял Миллера у «Ванкувера», отдав условный выбор в 1-м раунде драфта (защищен при попадании в топ-13). После этого «Кэнакс» обменяли этот драфт-пик в «Питтсбург» на Маркуса Петтерссона и Дрю О’Коннора.
По условиям обмена, «Рейнджерс» могли отдать выбор в 1-м раунде драфта в 2025 или 2026 году. У клуба было время до среды, чтобы сообщить «Пингвинс» о своем решении. Отмечается, что пик 2026 года был бы незащищенным, он был бы закреплен за «Питтсбургом».
Теперь у «Пингвинс» есть шесть выборов в первых трех раундах драфта-2025 (11-й, 12-й, 59-й, 73-й, 84-й и 85-й).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
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