Джей Ти Миллер стал новым капитаном «Рейнджерс».

32-летний нападающий стал 29-м капитаном в истории команды. Напомним, клуб из Нью-Йорка был без капитана после обмена Джейка Трубы в «Анахайм» по ходу прошлого регулярного чемпионата.

Джей Ти Миллер вернулся в «Рейнджерс» по ходу сезона-2024/25. Клуб выменял его у «Ванкувера». Нападающий ранее уже выступал за «Рейнджерс» – с 2013 по 2018 год.

«Мы рады объявить Джей Ти Миллера новым капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс». С момента своего прихода в прошлом сезоне Джей Ти сразу же стал лидером нашей команды и примером того, как мы хотим себя вести как на льду, так и за его пределами», – сказал генеральный менеджер Крис Друри .