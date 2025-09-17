Фолиньо и Сперджен о переговорах Капризова и «Миннесоты»: «Он главный игрок франшизы, таких нельзя отпускать. Для соглашения нужно время, это не проблема для нас»

Джаред Сперджен и Маркус Фолиньо высказались о будущем Кирилла Капризова.

Сообщалось , что российский форвард «Миннесоты» отказался от 128 млн долларов по новому 8-летнему контракту.

«Он – главный игрок франшизы. Настолько особенные хоккеисты – это те, кого нельзя отпускать. Понятно, что переговоры займут время. Посмотрите на других суперзвезд лиги – везде это процесс, где стороны идут навстречу друг другу.

Мы уверены, что он останется. Кирилл думает о следующем матче и о том, как мы можем выигрывать как команда», – сказал ассистент капитана «Уайлд» Маркус Фолиньо .

Капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен подчеркнул, что команда не позволит переговорам повлиять на атмосферу, даже если они затянутся.

«Это бизнес. Всем игрокам в карьере приходится проходить через такое. Для нас это не проблема. Мы, конечно, хотим, чтобы Кирилл был здесь столько, сколько захочет», – сказал Джаред Сперджен .

Пишут, что Капризов хочет зарплату $18-19 млн. Так, а что происходит?