«Рейнджерс» будут в списке претендентов на Капризова, если он не продлит контракт с «Миннесотой» (Винс Меркольяно)

«Рейнджерс» будут претендовать на Кирилла Капризова, если он не продлит контракт.

Ранее сообщалось, что форвард отклонил предложение «Миннесоты» на 128 миллионов долларов за 8 лет (кэпхит – 16 млн долларов).

28-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом 1 июля следующего года.

«Слышал, что «Рейнджерс» будут в списке претендентов на Капризова. Мы знаем, что Крис Друри наращивает свободное место под потолком зарплат, и у него есть желание внести изменения в состав. Ожидаю, что клуб будет агрессивен, если Кирилл окажется на рынке.

У Капризова и Артемия Панарина один и тот же агент. Я слышал, что он близок и с другими россиянами из «Рейнджерс » – Игорем Шестеркиным и Владиславом Гавриковым.

Думаю, у команды есть много преимуществ, которые могли бы заинтересовать Капризова, если бы он решил покинуть «Миннесоту», – сказал журналист The Athletic Винс Меркольяно, специализирующийся на освещении клуба из Нью-Йорка.

Капризов хочет 18-19 млн долларов за сезон по контракту на 8 лет. Форвард «Миннесоты» будет ждать нового договора Макдэвида (RG)