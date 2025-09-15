  • Спортс
  • Сушинский об отказе Капризова от 128 млн долларов за 8 лет в «Миннесоте»: «Респект. Рискует деньгами в пользу регалий – это мужественное решение»
3

Сушинский об отказе Капризова от 128 млн долларов за 8 лет в «Миннесоте»: «Респект. Рискует деньгами в пользу регалий – это мужественное решение»

Максим Сушинский оценил отказ Кирилла Капризова от 128 млн долларов.

Сообщалось, что такую сумму предлагали форварду «Миннесоты» по новому 8-летнему контракту.

«Думаю, Кирилл просто хочет что-то выиграть, поэтому и не подписывает новый контракт. В «Миннесоте» завоевать Кубок Стэнли будет тяжелее, а тут есть возможность найти более топовый клуб.

Капризов верен себе и спорту. К тому же он ведь не 128 миллионов потеряет, а лишь часть. Ну, получит чуть меньше, зато будет топовым игроком в топовой команде. Рискует деньгами в пользу чашки, регалий.

Это мужественное решение – отказаться от миллионов ради карьеры. Ему за это респект», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

Капризов хочет 18-19 млн долларов за сезон по контракту на 8 лет. Форвард «Миннесоты» будет ждать нового договора Макдэвида (RG)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
Максим Сушинский
Миннесота
Кубок Стэнли
деньги
Кирилл Капризов
НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
