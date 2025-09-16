Гендиректор «Динамо» о Ротенберге: «Мы уже принимаем помощь от Романа Борисовича в виде советов»
В футбольном «Динамо» рассказали, чем им помогает Роман Ротенберг.
– Недавно Роман Ротенберг выразил готовность помочь Валерию Карпину в футбольном «Динамо», клуб готов принять эту помощь?
– Мы уже принимаем помощь от Романа Борисовича!
– В каком виде?
– В виде советов, – сказал генеральный директор клуба Павел Пивоваров.
Роман Ротенберг: «Хочу поддержать Карпина как коллегу. Не так все просто, ребят. Надо поддерживать «Динамо» еще больше – энергия, больше энергии, синергия болельщиков и команды»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
