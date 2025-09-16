Плющев о том, что Ротенберг может возглавить «Динамо»: «Не хочу комментировать домыслы, я же не на площади трех вокзалов»

Владимир Плющев отреагировал на слухи об отставке Алексея Кудашова из «Динамо».

Клуб проиграл 4 из 5 матчей в сезоне-2025/26.

«Старт у «Динамо» неудачный. В любом случае, навевает на мысли, что руководители клуба могут задуматься о дальнейшей работе Кудашова.

Я не спешил бы с выводами. Те проблемы, которые в «Динамо», не решаются просто главным тренером. Руководитель клуба говорит о контрактах игроков, что это ничего особенного, просто бизнес. Если это просто бизнес – получай те результаты, которые имеешь.

Ротенберг в «Динамо»? Не хочу комментировать домыслы, я же не на площади трех вокзалов», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Динамо» рассматривает Ротенберга и Билялетдинова на пост тренера. Кудашову, вероятно, дадут несколько матчей на исправление ситуации («СЭ»)

