Терещенко о «Динамо»: «Не понимаю, зачем раскачивать лодку вокруг Кудашова, дайте ему работать. Любые смены тренера – не очень хорошо»
Алексей Терещенко отреагировал на слухи об отставке Алексея Кудашова из «Динамо».
Клуб проиграл 4 из 5 матчей в сезоне-2025/26.
«Я не понимаю, зачем раскачивать лодку вокруг Кудашова. У него есть контракт, дайте ему работать. Руководителям «Динамо» виднее.
В прошлом году было то же самое, и Алексей Николаевич решил проблему ребят. Сейчас надо просто потерпеть.
Любые смены тренера – не очень хорошо. Каждая команда по-своему проводила межсезонье, соответственно, каждый по-разному входит в сезон», – сказал трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
«Динамо» рассматривает Ротенберга и Билялетдинова на пост тренера. Кудашову, вероятно, дадут несколько матчей на исправление ситуации («СЭ»)
«Динамо» валится – 4 поражения за 5 матчей. Кудашова и правда могут уволить?
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости