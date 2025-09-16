Терещенко о «Динамо»: «Не понимаю, зачем раскачивать лодку вокруг Кудашова, дайте ему работать. Любые смены тренера – не очень хорошо»

Алексей Терещенко отреагировал на слухи об отставке Алексея Кудашова из «Динамо».

Клуб проиграл 4 из 5 матчей в сезоне-2025/26.

«Я не понимаю, зачем раскачивать лодку вокруг Кудашова. У него есть контракт, дайте ему работать. Руководителям «Динамо» виднее.

В прошлом году было то же самое, и Алексей Николаевич решил проблему ребят. Сейчас надо просто потерпеть.

Любые смены тренера – не очень хорошо. Каждая команда по-своему проводила межсезонье, соответственно, каждый по-разному входит в сезон», – сказал трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

«Динамо» рассматривает Ротенберга и Билялетдинова на пост тренера. Кудашову, вероятно, дадут несколько матчей на исправление ситуации («СЭ»)

«Динамо» валится – 4 поражения за 5 матчей. Кудашова и правда могут уволить?