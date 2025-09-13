«Рейнджерс» пригласили Шустра на просмотр. У экс-защитника «Тампы» и «Куньлуня» 362 матча в регулярках НХЛ и 69 очков

«Рейнджерс» пригласили защитника Андрея Шустра на просмотр.

34-летний чех (рост – 201 см, вес – 98 кг) приедет в тренировочный лагерь клуба из Нью-Йорка.

В прошлом сезоне игрок выступал в лигах Чехии (за «Пардубице ») и Финляндии (за «Таппару»).

В его активе 362 матча в регулярках НХЛ (за «Тампу » и «Анахайм») и 69 (11+58) очков при 163 минутах штрафа. В Кубке Стэнли – 46 игр и 5 (2+3) баллов.

Также он провел 2 сезона в КХЛ, где играл за «Куньлунь Ред Стар» (99 матчей и 13 очков, 0+13).