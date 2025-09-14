Крикунов о 3:4 от «Трактора»: «Вышли не совсем готовые. Пока нас как самовар растопили, забили 2 гола. Но потом парни собрались, сражались, заслужили очко»

Владимир Крикунов высказался после матча с «Трактором» (3:4 ОТ).

По ходу игры «Сочи » отыгрался с 1:3.

«Мы немножко вышли не совсем готовые и слишком много отдали эмоций в предыдущем матче с ЦСКА. И пока нас как самовар растопили, забили сразу два гола…

Но потом молодцы. Парни собрались, сражались, боролись и заслужили это очко. Хотя имели моменты и для победы. Но остались втроем из-за удаления… В принципе, могли сыграть хорошо и выстоять даже втроем. Но все равно, молодцы.

Сыграть так с такой командой, финалистом прошлого чемпионата, проигрывая 0:2 – дорогого стоит. Это очко может будет и дороже некоторых двух», – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов .