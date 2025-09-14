Гру после 4:3 с «Сочи»: «Крикунов проделывает невероятную работу со своей командой. Мы сказали игрокам «Трактора», что матч будет достаточно сложным»
Бенуа Гру высказался после матча против «Сочи» (4:3 ОТ).
— Я посмотрел матчи «Сочи» с ЦСКА и «Динамо», и мы сказали нашей команде, что матч будет достаточно сложным.
На мой взгляд, Владимир Крикунов проделывает невероятную работу со своей командой.
— «Сочи» в основном забрасывал на контратаках сегодня. Можно сказать, что именно с противостоянием контратакам пока не очень дела идут?
— Проблема не в контратаках, а в том, что происходит до них, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
