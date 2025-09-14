  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гру после 4:3 с «Сочи»: «Крикунов проделывает невероятную работу со своей командой. Мы сказали игрокам «Трактора», что матч будет достаточно сложным»
1

Гру после 4:3 с «Сочи»: «Крикунов проделывает невероятную работу со своей командой. Мы сказали игрокам «Трактора», что матч будет достаточно сложным»

Бенуа Гру высказался после матча против «Сочи» (4:3 ОТ).

— Я посмотрел матчи «Сочи» с ЦСКА и «Динамо», и мы сказали нашей команде, что матч будет достаточно сложным.

На мой взгляд, Владимир Крикунов проделывает невероятную работу со своей командой.

— «Сочи» в основном забрасывал на контратаках сегодня. Можно сказать, что именно с противостоянием контратакам пока не очень дела идут?

— Проблема не в контратаках, а в том, что происходит до них, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoМатч ТВ
logoВладимир Крикунов
logoСочи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крис Дриджер: «Хеллибак – лучший вратарь в мире. Он выиграл «Харт», трижды брал «Везину» – у Бобровского их две. Василевский был в топе несколько лет назад»
13сегодня, 13:17
Дриджер о Бобровском: «Помню свой 1-й день во «Флориде» – он стоял на руках в углу раздевалки, было около 7:30 утра. Я подумал, что этот парень на другом уровне»
2сегодня, 12:27
СКА выпал из тройки фаворитов КХЛ у букмекеров. «Локомотив» остается главным претендентом на чемпионство, «Авангард» поднялся на 3-е место
4вчера, 17:33
Главные новости
Ларионов о Бландиси: «Итальянцы любят жестикулировать, но арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли. Сказали: «Начинай быть русским». Можно говорить сколько угодно, но без жестов»
4 минуты назад
НХЛ проводит расследование в отношении тренера «Вашингтона» Лава, он отправлен в отпуск по решению команды
230 минут назад
Разин о том, что судей можно заменить ИИ: «Сказал лишь однажды, на эмоциях. Имел в виду камеры, которые могут помочь арбитрам, ведь хоккей очень быстрый, определить офсайд становится все сложнее»
46 минут назад
Ларионов о СКА: «Хорошая машина быстро набирает обороты, но иногда нужно где-то притормозить, сделать правильные ходы. Поработаем над этим, чтобы игра была более сбалансированной»
3сегодня, 19:22
Гатиятулин после 3:6 от «Металлурга»: «Если бы было безволие, можно было бы разносы устраивать, но по самоотдаче к ребятам вопросов нет. Есть моменты, которые нужно поправлять»
2сегодня, 18:48
Павел Лысенков: «Лимож своей игрой быстро станет любимым хоккеистом всей Белоруссии, особенно белорусских женщин. Он прям готовый кумир, лицо с обложки»
сегодня, 18:36
Ларионов о СКА: «Мы еще не там, где хотим быть, но многие вещи становятся более гармоничным. Идет коллективная игра, все пять хоккеистов участвуют и в обороне, и в атаке»
3сегодня, 18:21
Разин об отсутствии запроса после шайбы Карпухина: «Судья сказал, что мы не успели. После нашего гола он мило беседовал с тренером «Ак Барса», времени было вагон там. А мне не дали и минуты»
5сегодня, 18:14
Жамнов о «Спартаке»: «Команда сидит неживая на лавке. Ни эмоций, ни поддержки друг другу. Как сытые коты. Думаю, решим эту проблему»
7сегодня, 17:55
Провал Билялетдинова на ОИ, победа «Рубина» над «Барселоной», золото Загитовой и допинг-скандал Валиевой – в топ-100 моментов спорта Татарстана в XXI веке по версии «Бизнес Online»
17сегодня, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
Крикунов о 3:4 от «Трактора»: «Вышли не совсем готовые. Пока нас как самовар растопили, забили 2 гола. Но потом парни собрались, сражались, заслужили очко»
16 минут назад
Исаков о 4:3 со «Спартаком»: «Сложно было местами, особенно, когда много начали удаляться. Но команда нашла в себе резервы и смогла победить»
1сегодня, 19:31
Никитин о 2:1 с «Северсталью»: «Много хороших вещей сделали. Не все получалось, это нормальный процесс. В целом мы заслужили победу»
сегодня, 19:10
Выдренков о 6:1 с «Ладой»: «Они ничем не удивили. Игра была под контролем СКА, очень хорошо сработало большинство»
сегодня, 18:56
Миронов об 1:6 от СКА: «Бесхарактерно проиграли. Безобразная игра, детские ошибки допускаем, будем налаживать дисциплину»
2сегодня, 17:59
Разин после 6:3 с «Ак Барсом»: «Идеальный первый период. И реализация хорошая, и большинство. Практически не дали сопернику ни шанса»
9сегодня, 16:59
Фетисов посетил выборы в Московской области. Он общался с членами избирательной комиссии и наблюдателями, интересовался организацией процесса голосования
сегодня, 15:56
Яшкин набрал 300-е очко в КХЛ с учетом плей-офф
сегодня, 15:44
Ткачев сделал три передачи в 1-м периоде игры с «Ак Барсом», Толчинский – одну, Барак набрал 2+1. Это первые очки форвардов за «Металлург»
7сегодня, 15:32
Гришин о 5:4 с «Локомотивом»: «Нефтехимик» правильно выбрал тактику. Постарались навязать активную игру и не скатываться в оборону»
3сегодня, 14:59