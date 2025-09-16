  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Лишка о трансферах «Северстали»: «Главное, что основа сохраняется. Большая часть хоккеистов уже 3-й год вместе. За счет этого в нашей игре появляется стабильность»
0

Лишка о трансферах «Северстали»: «Главное, что основа сохраняется. Большая часть хоккеистов уже 3-й год вместе. За счет этого в нашей игре появляется стабильность»

Адам Лишка подвел итоги межсезонья для «Северстали».

– Какие итоги межсезонья можете подвести? «Северсталь» стала сильнее с точки зрения подбора исполнителей?

– Самое главное, что основа команды сохраняется. Большая часть игроков уже третий год находится вместе. В межсезонье меняется не так много игроков. И думаю, за счет этого в нашей игре появляется стабильность.

Мы знаем, чего можно ждать друг от друга на льду и за его пределами. Понимаем, в чем были наши ошибки в прошлых сезонах и пытаемся улучшить свою игру, чтобы больше не допустить подобного, – сказал капитан «Северстали» Адам Лишка.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСеверсталь
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoАдам Лишка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Адам Лишка: «Ребята в «Северстали» умеют ругаться по-словацки, но это не я их научил. Если кто-то из них приедет в Словакию, буду рад видеть у себя на родине»
1сегодня, 09:53
Поляков из СКА – новичок недели в КХЛ. Гончарук стал лучшим форвардом, Калдис – защитником, Рыбар – лучший вратарь
6вчера, 09:54
Главные новости
Вячеслав Козлов вернется в штаб «Динамо» («СЭ»)
59 секунд назад
Тиктокерша обвинила игрока НХЛ в мошенничестве, заявив, что он выманил у нее почти 50 тысяч долларов. Вероятно, это был Калиев
317 минут назад
Плющев о том, что Ротенберг может возглавить «Динамо»: «Не хочу комментировать домыслы, я же не на площади трех вокзалов»
121 минуту назад
Терещенко о «Динамо»: «Не понимаю, зачем раскачивать лодку вокруг Кудашова, дайте ему работать. Любые смены тренера – не очень хорошо»
327 минут назад
Ткачев об игре против «Авангарда»: «Для меня это будет рядовой матч. Решение уже принято, ничего не изменить. Я сконцентрирован на новой команде, хочу приносить пользу «Металлургу»
58 минут назад
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Лады», «Северсталь» примет «Металлург», «Сочи» сыграет с «Торпедо», ЦСКА против «Спартака»
25сегодня, 12:02
Фетисов о КХЛ: «Сезон как сезон. Китайско-петербуржский клуб радует и удивляет. В этом году мы вправе ожидать нового чемпиона»
2сегодня, 11:47
Антон Белов: «После ковида профессия врача наконец-то стала ценной, все вспомнили о них. Сейчас возвратили авторитет военным. Далее очередь учителей, думаю»
8сегодня, 10:57
Игорь Дивеев: «Овечкин – легенда. Как Месси или Роналду в футболе – он в хоккее. В ближайшие лет сто его рекорд никто не побьет, думаю»
14сегодня, 10:47
Джозеф Бландиси: «Я люблю Россию. Петербург прекрасен. В СКА все очень милые, персонал классный, команда отлично приняла меня»
1сегодня, 10:35
Ко всем новостям
Последние новости
Умер заслуженный тренер России, бывший вице-президент ФХР Леонид Михно
1сегодня, 11:55
Руа о габаритах Шабанова: «Он маленький игрок, но он не знает об этом. Любопытно посмотреть, как он применит свои навыки в «Айлендерс»
2сегодня, 11:39
Экс-игрок системы «Трактора», фонк-исполнитель Zodivk про драку в юниорах: «Коньками по лицу никто не бил. Просто тот парень мне особо дать сдачи не смог. А я переусердствовал»
сегодня, 11:13
Адам Лишка: «Ребята в «Северстали» умеют ругаться по-словацки, но это не я их научил. Если кто-то из них приедет в Словакию, буду рад видеть у себя на родине»
1сегодня, 09:53
Защитник «Сибири» Фэрранс получил травму. Он пропустит ближайшие матчи
сегодня, 09:31
«Барыс» поместил Томпсона в список травмированных. Нападающий пропустит ближайшие матчи
сегодня, 08:48
Ларионов-младший о СКА: «С каждой игрой пытаемся стать лучше. Два последних матча хорошо сыграли, но можем быть выше. Мы выйдем на другой уровень»
4сегодня, 08:17
Ги Буше: «Пономарев – молодой игрок, он прогрессирует и становится лучше и лучше. Надеюсь, мы увидим его уже в следующем матче»
8вчера, 21:56
Сапего о работе с Ларионовым: «Все в восторге от тренировочного процесса. Много чего поменялось, но всех секретов раскрывать не будем. Из того, что выделю, – стало больше мини-игр»
5вчера, 21:44
Козлов об уходе ряда лидеров из «Салавата»: «Вызов для меня и возможность для игроков быстро адаптироваться к ситуации и начать выигрывать матчи»
7вчера, 21:14