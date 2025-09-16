Лишка о трансферах «Северстали»: «Главное, что основа сохраняется. Большая часть хоккеистов уже 3-й год вместе. За счет этого в нашей игре появляется стабильность»
Адам Лишка подвел итоги межсезонья для «Северстали».
– Какие итоги межсезонья можете подвести? «Северсталь» стала сильнее с точки зрения подбора исполнителей?
– Самое главное, что основа команды сохраняется. Большая часть игроков уже третий год находится вместе. В межсезонье меняется не так много игроков. И думаю, за счет этого в нашей игре появляется стабильность.
Мы знаем, чего можно ждать друг от друга на льду и за его пределами. Понимаем, в чем были наши ошибки в прошлых сезонах и пытаемся улучшить свою игру, чтобы больше не допустить подобного, – сказал капитан «Северстали» Адам Лишка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости