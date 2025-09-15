  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Поляков из СКА – новичок недели в КХЛ. Гончарук стал лучшим форвардом, Калдис – защитником, Рыбар – лучший вратарь
1

Поляков из СКА – новичок недели в КХЛ. Гончарук стал лучшим форвардом, Калдис – защитником, Рыбар – лучший вратарь

Матвей Поляков стал лучшим новичком недели в Фонбет чемпионате КХЛ.

21-летний форвард СКА в четырех матчах набрал 2 (1+1) очка при 9:58 в среднем на льду.

Лучшим защитником назван Янни Калдис. У игрока «Северстали» 4 (1+3) очка за 4 матча при полезности «плюс 5».

Сергей Гончарук признан лучшим нападающим недели, у форварда «Торпедо» 6 (3+3) очков в 3 играх.

Вратарем недели стал Патрик Рыбар из «Шанхая». Он отразил 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,60 в трех матчах.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoКХЛ
рейтинги
logoМатвей Поляков
logoТорпедо
logoСКА
logoСеверсталь
logoПатрик Рыбар
logoСергей Гончарук
logoЯнни Калдис
logoШанхай Дрэгонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон. Вопрос перезаключения контрактов с уменьшением сумм «требует особого внимания и регулирования»
143 сентября, 04:25
«Локомотив» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам прошлого сезона. «Авангард» – 2-й, «Ак Барс» – 3-й, «Трактор» – 5-й, СКА – 7-й, «Динамо» – 11-е, «Шанхай» – 23-й
332 сентября, 14:10
«Авангард», СКА, «Динамо», ЦСКА и «Спартак» будут начинать домашние матчи в 19:30 по будням и в 17:00 по выходным. «Локомотив», «Торпедо», «Ак Барс» и «Автомобилист» – в 19:00 и 17:00
75 августа, 12:27Фото
Главные новости
Ковальчук о жене-альпинистке: «На Эверест поднимаешься, там везде тела лежат. Николь сверхсильная и психологически подготовленная»
17 минут назад
Ларионов-младший о 6:1 с «Ладой»: «СКА настраивается на каждую игру как на 7-й матч плей‑офф. Все команды в КХЛ очень сильные»
126 минут назад
КХЛ. «Амур» принимает «Шанхай», «Сибирь» в гостях у «Адмирала», «Авангард» сыграет с «Динамо» Минск, «Автомобилист» против «Салавата»
2531 минуту назадLive
«Амур» на велорикшах прибыл на матч с «Шанхаем»: «Будто в Шанхае побывали»
1сегодня, 09:27Фото
Вратарь «Анахайма» Суханек забил в свои ворота в матче новичков с «Лос-Анджелесом»
8сегодня, 09:15Видео
Пашков о КХЛ: «Ставка на легионеров в худшую сторону отражается на уровне нашего хоккея. О молодежи вспоминают по остаточному принципу»
3сегодня, 09:01
Драйзайтль поздравил Германию с победой на Евробаскете: «Машины 🏀🥇»
1сегодня, 08:47
Ковальчук об участии в шоу «Титаны»: «Вообще не готовился, у меня 20% от оптимальной формы. Я долго ломался, но потом решил: «А почему нет?»
1сегодня, 08:25
«Коламбус» планирует отправить Федотова в АХЛ (Аарон Порцлайн)
19сегодня, 08:12
«Рейнджерс» будут в списке претендентов на Капризова, если он не продлит контракт с «Миннесотой» (Винс Меркольяно)
38сегодня, 04:58
Ко всем новостям
Последние новости
Орлов о 3:4 с «Торпедо»: «Не фартило просто – неочевидные шайбы из ничего, подставления. «Спартак» выйдет с настроем на победу на следующие матчи»
136 минут назад
Коледов об «Авангарде» в прошлом сезоне: «Сумбурно начали, но концовку можно записать в актив. Проиграли чемпиону – хоть какая-то отдушина»
сегодня, 09:40
Ларионов о Выдренкове: «Рослый молодой парень, которому хочется верить. Начинает приобретать уверенность, но без ошибок, практики и поддержки – прогресс невозможен»
1сегодня, 08:37
Конюшков об изменениях в «Торпедо» после ухода Ларионова: «Их достаточно много. Смотрим видео – Исаков прививает нам свое видение хоккея. Оно работает, как видите»
3сегодня, 07:50
Денисенко после 3:6 от «Металлурга»: «Что сломалось у «Ак Барса» – пока и мне непонятно. При 0:5 оставалось биться до конца, у всех есть какое-то самолюбие»
3сегодня, 07:35
«Амур» проведет раскатку перед матчем с «Шанхаем» в форме с тигром и драконом: «На склонах Великого Восточного хребта обитал Золотой Тигр, бывший хранителем земли».
1сегодня, 07:25Фото
Соболев о «Спартаке» после 3:4 с «Торпедо»: «Удаления сказались, мое было дурацким. Нам надо подумать, что делать дальше. Так играть нельзя»
1сегодня, 07:15
Земченок об уходе из СКА: «Заранее сказали, что не видят в составе. Но с расторжением тянули 2 месяца – осадочек остался. Места в других командах уже были заняты»
сегодня, 06:58
Дишковский о словах Ларионова, сравнившего его звено с «Грайнд-Лайн» из «Детройта»: «Нас очень рано сравнивать с той тройкой. Мы просто стараемся, а там будет видно»
сегодня, 06:45
Коледов о переподписаниях в КХЛ с понижением зарплаты: «Это выбор игрока. Либо он идет на это, либо может спокойно расторгнуть контракт, получить защищенные деньги»
сегодня, 06:30