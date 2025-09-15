Поляков из СКА – новичок недели в КХЛ. Гончарук стал лучшим форвардом, Калдис – защитником, Рыбар – лучший вратарь

Матвей Поляков стал лучшим новичком недели в Фонбет чемпионате КХЛ.

21-летний форвард СКА в четырех матчах набрал 2 (1+1) очка при 9:58 в среднем на льду.

Лучшим защитником назван Янни Калдис . У игрока «Северстали » 4 (1+3) очка за 4 матча при полезности «плюс 5».

Сергей Гончарук признан лучшим нападающим недели, у форварда «Торпедо » 6 (3+3) очков в 3 играх.

Вратарем недели стал Патрик Рыбар из «Шанхая ». Он отразил 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,60 в трех матчах.