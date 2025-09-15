Поляков из СКА – новичок недели в КХЛ. Гончарук стал лучшим форвардом, Калдис – защитником, Рыбар – лучший вратарь
Матвей Поляков стал лучшим новичком недели в Фонбет чемпионате КХЛ.
21-летний форвард СКА в четырех матчах набрал 2 (1+1) очка при 9:58 в среднем на льду.
Лучшим защитником назван Янни Калдис. У игрока «Северстали» 4 (1+3) очка за 4 матча при полезности «плюс 5».
Сергей Гончарук признан лучшим нападающим недели, у форварда «Торпедо» 6 (3+3) очков в 3 играх.
Вратарем недели стал Патрик Рыбар из «Шанхая». Он отразил 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,60 в трех матчах.
