Джозеф Бландиси: «Я люблю Россию. Петербург прекрасен. В СКА все очень милые, персонал классный, команда отлично приняла меня»

Джозеф Бландиси поделился впечатлениями от жизни в России.

Нападающий ранее перешел в СКА из Санкт-Петербурга.

«Я люблю Россию. Пока все отлично. Город прекрасен. Команда отлично приняла меня. Здесь все очень милые, и персонал тоже классный.

Когда в одной команде собираются хорошие люди, то обязательно будет весело, и я получаю от этого огромное удовольствие», – заявил канадский нападающий СКА Джозеф Бландиси.