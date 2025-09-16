  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Джозеф Бландиси: «Я люблю Россию. Петербург прекрасен. В СКА все очень милые, персонал классный, команда отлично приняла меня»
Джозеф Бландиси: «Я люблю Россию. Петербург прекрасен. В СКА все очень милые, персонал классный, команда отлично приняла меня»

Джозеф Бландиси поделился впечатлениями от жизни в России.

Нападающий ранее перешел в СКА из Санкт-Петербурга.

«Я люблю Россию. Пока все отлично. Город прекрасен. Команда отлично приняла меня. Здесь все очень милые, и персонал тоже классный.

Когда в одной команде собираются хорошие люди, то обязательно будет весело, и я получаю от этого огромное удовольствие», – заявил канадский нападающий СКА Джозеф Бландиси.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
