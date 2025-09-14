  • Спортс
Ларионов о Бландиси: «Итальянцы любят жестикулировать, но арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли. Сказали: «Начинай быть русским». Можно говорить сколько угодно, но без жестов»

Игорь Ларионов оценил игру Джозефа Бландиси в матче против «Лады».

8 сентября Бландиси был удален до конца матча с «Торпедо» (2:3 ОТ) за неприличный жест в адрес скамейки соперника. Это была первая игра канадского форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ. После этого КХЛ оштрафовала Бландиси и отстранила его на один матч.

Сегодня форвард забил гол в игре против «Лады» (6:1). Это его 1-я шайба в КХЛ.

– Отсутствие Рокко Грималди в составе – ротация или другие обстоятельства?

– Нет, он приболел. Вчера вечером и сегодня писал, что у него небольшой ротавирус. Сентябрь-октябрь, началась школа, дети приносят разные заболевания, которые передаются тренерам, родителям. Хорошо, что у нас есть еще несколько дней до следующего матча. Грималди придет в себя и будет в порядке к следующей пятнице.

– Вместо Грималди в составе появился вернувшийся после дисквалификации Джозеф Бландиси. Как оцените его полноценный дебют? Приходилось ли ему говорить, чтобы руки держал исключительно на клюшке?

– Все итальянцы любят жестикулировать, но наши арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли и наказали, к сожалению. Единственные слова, что были сказаны: «Начинай быть русским». Можно говорить сколько угодно, но без жестов. Сегодня жестов не было.

Рад, что он обретает уверенность. Бландиси провел очень солидный матч. В североамериканском стиле, когда это было нужно. В своей зоне играл очень грамотно, делал верные ходы. Эта игра ему в актив.

Приятно видеть, что он получает удовольствие от игры с партнерами. Вся команда играла сегодня в хороший хоккей, поэтому не хочется кого-то выделять – хочется выделить боевой настрой и рабочую этику, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

