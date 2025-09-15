  • Спортс
4

Бландиси о лучших хоккеистах России: «Малкин всегда заставляет смеяться и сплочает команду. Еще нравится Овечкин – один из лучших бомбардиров в мире»

Джозеф Бландиси назвал Евгения Малкина и Александра Овечкина топ-игроками.

«Я немного играл с Малкиным в «Питтсбурге», он очень веселый, один из самых забавных парней в команде. Он всегда заставляет ребят смеяться, сплочает команду и любит подключаться к колонке в раздевалке. Мне это в нем нравится.

Еще мне нравится Овечкин. Один из лучших бомбардиров в мире. Есть много великолепных российских игроков, и просто здорово быть частью этого», – сказал форвард СКА Джозеф Бландиси.

Ларионов о Бландиси: «Итальянцы любят жесты, но арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли. Сказали: «Начинай быть русским». Можно говорить сколько угодно, но без жестов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
ТАСС
