Бландиси о лучших хоккеистах России: «Малкин всегда заставляет смеяться и сплочает команду. Еще нравится Овечкин – один из лучших бомбардиров в мире»

Джозеф Бландиси назвал Евгения Малкина и Александра Овечкина топ-игроками.

«Я немного играл с Малкиным в «Питтсбурге», он очень веселый, один из самых забавных парней в команде. Он всегда заставляет ребят смеяться, сплочает команду и любит подключаться к колонке в раздевалке. Мне это в нем нравится.

Еще мне нравится Овечкин . Один из лучших бомбардиров в мире. Есть много великолепных российских игроков, и просто здорово быть частью этого», – сказал форвард СКА Джозеф Бландиси .

Ларионов о Бландиси: «Итальянцы любят жесты, но арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли. Сказали: «Начинай быть русским». Можно говорить сколько угодно, но без жестов»