Ги Буше надеется, что Василий Пономарев вернется в ближайшем матче.

В понедельник «Авангард » обыграл минское «Динамо» (5:4 Б). Пономарев не принимал участия в игре.

В следующем матче, 17 сентября, «Авангард» примет «Салават Юлаев».

– Нет ли опции вернуть кого-то из команды ВХЛ в расположение «Авангарда» или планируете продолжать играть в усеченном составе?

– Сейчас команда ВХЛ на выезде, в ином случае, возможно, мы кого‑нибудь привлекли. Все прекрасно понимают, что нам не хватает глубины.

Центральная ось нуждается в усилении. Сейчас еще и Пономарев выбывает, это настоящая катастрофа. Сегодня все, кто выходил в центре, выкладывались по полной. Здорово, что мы взяли два очка, но этот вопрос необходимо усиливать.

– Когда стоит ждать возвращения Пономарева?

– Надеюсь, что в следующем матче мы увидим Пономарева . Он играет в неравных составах. Его звено с Рашевским классно смотрелось. Надеюсь, что мы увидим его уже в следующем матче.

Пономарев – молодой игрок, он прогрессирует и становится лучше и лучше, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше .