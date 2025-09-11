«Авангард» одержал 1-ю победу в сезоне – 2:1 с «Амуром». Пономарев забил свой 1-й гол за омичей

«Авангард» одержал первую победу в сезоне-2025/26.

Команда тренера Ги Буше обыграла «Амур» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь Никита Серебряков сделал 23 сэйва. Нападающий Василий Пономарев забил свой первый гол в составе «Авангарда ». Константин Окулов стал автором победной шайбы.

В составе «Амура » отличился защитник Никита Евсеев, забивший свой первый гол за клуб.

Следующий матч «Авангард» проведет 13 сентября против «Динамо», «Амур» – 15 сентября против «Шанхай Дрэгонс».