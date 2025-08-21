Пономарев про обмен из «Каролины» в «Питтсбург»: «Я был поражен и сильно расстроился. Все еще считаю, что «Харрикейнс» подходили мне больше»

Василий Пономарев был расстроен обменом из «Каролины» в «Питтсбург».

В марте 2024 года россиянин стал частью сделки по переходу Джейка Генцела в «Харрикейнс».

– Ты дебютировал в НХЛ против «Вашингтона», заработав 2 (1+1) очка. Спустя несколько месяцев тебя обменяли. Как ты пережил этот момент?

– Разумеется, я очень сильно удивился, потому что подобных разговоров об обмене не было. Мне говорили, что я смогу начать следующий сезон в первой команде, если продолжу показывать результат.

Когда меня обменяли, то я был, мягко говоря, поражен. Многие говорили, что «Питтсбург » – это удобная команда для того, чтобы зайти в лигу, но я наверняка не мог знать, каким образом все сложится.

Меня все устраивало в системе «Каролины», так что я сильно расстроился. Я все еще считаю, что эта команда подходила мне больше, – сказал форвард «Авангарда » Василий Пономарев .

