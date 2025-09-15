Умер экс-вратарь «Рейнджерс» и «Детройта», член Зала славы Эд Джакомин

Экс-вратарь «Рейнджерс» и «Детройта» Эд Джакомин умер в возрасте 86 лет.

Джакомин провел большую часть своей карьеры в НХЛ в «Рейнджерс ». Он играл за клуб с 1965 по 1975 год.

В октябре 1975-го он перешел в «Детройт », где играл до 1978 года.

Джакомин завершил карьеру в НХЛ после сезона-1977/78. Всего он одержал 290 побед в 610 играх регулярного чемпионата. В его активе 54 шатаута. В плей-офф он провел 65 игр и одержал 29 побед.

Он был включен в Зал славы в 1987 году. 15 марта 1989 года «Рейнджерс» вывели его номер 1 из обращения.