Де Хаан перешел в шведский «Регле». У 34-летнего защитника 679 матчей в регулярках НХЛ и 149 очков

Кэлвин де Хаан перешел в шведский «Регле».

34-летний канадец подписал с клубом контракт на один сезон.

В прошлом сезоне игрок выступал в НХЛ за «Колорадо» и «Рейнджерс» – 47 игр в регулярном чемпионате и 8 (0+8) очков при полезности «минус 4».

Всего в регулярках лиги 12-й номер драфта-2009 провел 679 матчей (также он выступал за «Айлендерс», «Чикаго», «Каролину» и «Тампу»), набрав 149 (24+125) очков при 249 минутах штрафа.

В 38 играх плей-офф де Хаан добавил 5 (1+4) баллов.

В составе молодежной сборной Канады хоккеист становился серебряным призером МЧМ (2010, 2011), в составе взрослой сборной – серебряным призером ЧМ (2017).

