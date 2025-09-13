  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Де Хаан перешел в шведский «Регле». У 34-летнего защитника 679 матчей в регулярках НХЛ и 149 очков
0

Де Хаан перешел в шведский «Регле». У 34-летнего защитника 679 матчей в регулярках НХЛ и 149 очков

Кэлвин де Хаан перешел в шведский «Регле».

34-летний канадец подписал с клубом контракт на один сезон. 

В прошлом сезоне игрок выступал в НХЛ за «Колорадо» и «Рейнджерс» – 47 игр в регулярном чемпионате и 8 (0+8) очков при полезности «минус 4». 

Всего в регулярках лиги 12-й номер драфта-2009 провел 679 матчей (также он выступал за «Айлендерс», «Чикаго», «Каролину» и «Тампу»), набрав 149 (24+125) очков при 249 минутах штрафа. 

В 38 играх плей-офф де Хаан добавил 5 (1+4) баллов. 

В составе молодежной сборной Канады хоккеист становился серебряным призером МЧМ (2010, 2011), в составе взрослой сборной – серебряным призером ЧМ (2017). 

«Это ######». Де Хаан о своем положении в «Рейнджерс». Защитник провел за клуб 3 матча с полезностью «плюс 4» и попал в запас на 18 игр

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Регле»
переходы
чемпионат Швеции
logoРейнджерс
logoРегле
logoНХЛ
SHL
logoКэлвин де Хаан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
46-летний фанат «Ак Барса» погиб в свой день рождения – Антон Агафонов утонул, спасая беременную женщину с перевернувшегося катера на Волге («Бизнес Online»)
6вчера, 22:13
Плотников о противостоянии СКА и «Шанхая»: «Круто. Хорошо, что в Петербурге появился второй клуб, есть некое дерби, даже в медиа. Это придает популярности хоккею в нашей стране»
4вчера, 21:51
Хартли про 1:4: «Поздравляю «Шанхай», они заслужили победу. «Локомотив» не создал ничего в 3-м периоде, не было скорости, соперник нашел ответ на все наши атаки»
1вчера, 21:19
Романов о возвращении России: «Все офигеют, если в ближайшее время. У нас лучшие в мире вратари, лучший нападающий в мире. Оборона тоже не самая плохая»
48вчера, 21:01
Галлан о том, что «Шанхай» может стать главным клубом в Петербурге: «Стараемся, время покажет. С «Локомотивом» мы здорово сыграли, победили сильную команду, я очень доволен»
3вчера, 20:47
Крикунов о 2:0 с ЦСКА: «Одна из самых значимых побед в жизни. Для «Сочи» каждое очко на вес золота. Мне говорили, что здесь болеют за гостей – оказалось, нет»
5вчера, 20:16
9 828 зрителей – средняя посещаемость «Шанхая» в первой домашней серии в КХЛ. Далее – выезд к «Амуру» и «Адмиралу»
14вчера, 20:06
Никитин о 0:2 от «Сочи»: «ЦСКА не хватило страсти, отсюда ноль забитых голов. Можно мечтать о задачах, но надо выкладываться каждый день»
5вчера, 19:30
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с Алалыкиным, Сучковым, Комаровым и Цулыгиным в образе Черепашек-ниндзя перед игрой с «Автомобилистом»: «Время становиться героями»
5вчера, 19:20Фото
«Шанхай» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне – 4:1. Ранее команда Галлана победила СКА
54вчера, 19:03
Ко всем новостям
Последние новости
«Рейнджерс» пригласили Шустра на просмотр. У экс-защитника «Тампы» и «Куньлуня» 362 матча в регулярках НХЛ и 69 очков
137 минут назад
Губернатор Тульской области поздравил 9-летнего победителя детского конкурса от АКМ, вручив ему футболку с надписью «Друг Губернатора Миляева»
2вчера, 21:39
Кэйн об игре на Олимпиаде-2026: «Выбирайте меня исходя из того, каким игроком я являюсь сейчас, а не каким был раньше. Я сделаю все, чтобы помочь США побеждать»
вчера, 20:33
Анисин о «Сочи»: «Крикунов не смирится с ролью аутсайдера. «Динамо», ЦСКА – для его команд нет авторитетов. Он пришел добиваться результата, не проигрывать»
вчера, 19:46
Ларионов о Плешкове: «Парень многое испытал в прошлых сезонах, важно дать понять, что в СКА в него верят. В Иванова и Заврагина – тоже. Если вратарь стабилен, то и команда стабильна»
1вчера, 18:29
Заварухин о 4:1 с «Салаватом»: «Автомобилист» сыграл грамотно, парни вкладывались в каждый момент, ловили шайбу на себя. Галкин подчищал, провел хороший матч»
3вчера, 18:12
Плющев о Ливо: «В «Тракторе» надеются, что он будет показывать хоккей, который демонстрировал в «Салавате». Многое зависит от тренера и партнеров по звену»
1вчера, 17:08
Дриджер о России: «Люди здесь добрые, очень любят хоккей – даже больше, чем в Канаде. Удивило, насколько вкусная здесь еда»
4вчера, 16:54
Епанчинцев о 2:1 с «Адмиралом»: «Сибирь» забросила хорошую трудовую шайбу, она позволила раскрепоститься. Большинство не сработало, реализацию надо улучшать»
2вчера, 16:24
«Спартак» продлил контракт с Мальцевым до конца сезона-2026/27
1вчера, 15:49