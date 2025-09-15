  • Спортс
  Хоккей
  Новости
  • Марио Грман: «КХЛ – сильнейшая лига в Европе и вторая в мире. Комтуа и Спронг – хоккеисты уровня НХЛ»
2

Марио Грман: «КХЛ – сильнейшая лига в Европе и вторая в мире. Комтуа и Спронг – хоккеисты уровня НХЛ»

Марио Грман заявил, что КХЛ – вторая хоккейная лига в мире.

Словацкий защитник проводит второй сезон в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Мы видим, какие сильные легионеры приезжают в лигу. Думаю, это влияет на популяризацию. Комтуа, Спронг – хоккеисты уровня НХЛ.

Много ребят из АХЛ выступают здесь. Это здорово, потому что каждый привносит что-то свое. У всех разные стили, и на это интересно смотреть болельщикам. Стало больше канадских тренеров.

Все это показывает, что КХЛ – сильнейшая лига в Европе и вторая в мире», – сказал хоккеист «Адмирала» Марио Грман.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Allhockey
