Комаров и Трямкин подрались в матче «Автомобилиста» и «Салавата»
Хоккеисты «Автомобилиста» и «Салавата» подрались в матче КХЛ.
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ проходит в Екатеринбурге.
Инцидент произошел на 39-й минуте матча. Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин провел силовой прием против нападающего «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова. В результате игрок уфимцев упал на борт возле скамейки запасных «Автомобилиста».
Григорий Панин вступился за товарища по команде и толкнул Трямкина. После этого в конфликт вступил защитник «Салавата» Александр Комаров, который подрался с Никитой Трямкиным.
По итогам инцидента Панин получил 2 минуты штрафа за блокировку. Трямкин и Комаров получили по 5 минут штрафа за драку.
Скриншоты: text.khl.ru
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
