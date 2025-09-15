Комаров и Трямкин подрались в матче «Автомобилиста» и «Салавата»

Хоккеисты «Автомобилиста» и «Салавата» подрались в матче КХЛ.

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ проходит в Екатеринбурге.

Инцидент произошел на 39-й минуте матча. Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин провел силовой прием против нападающего «Салавата Юлаева » Петра Хохрякова . В результате игрок уфимцев упал на борт возле скамейки запасных «Автомобилиста ».

Григорий Панин вступился за товарища по команде и толкнул Трямкина. После этого в конфликт вступил защитник «Салавата» Александр Комаров, который подрался с Никитой Трямкиным.

По итогам инцидента Панин получил 2 минуты штрафа за блокировку. Трямкин и Комаров получили по 5 минут штрафа за драку.

Скриншоты: text.khl.ru