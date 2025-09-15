Матч звезд КХЛ-2026 пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Лига и правительство Свердловской области подписали соглашение о проведении Недели Звезд Хоккея

Екатеринбург примет Фонбет Неделю Звезд Хоккея-2026.

Сегодня, 15 сентября, КХЛ и правительство Свердловской области подписали соглашение о проведении Недели Звезд Хоккея-2026 в Екатеринбурге на «УГМК-Арене», вмещающей более 12 тысяч зрителей.

Свердловская область станет восьмым регионом, который примет Неделю Звезд Хоккея. 6 февраля 2026 года пройдет Кубок Вызова МХЛ , а 7-8 февраля – Матч звезд КХЛ. Отмечается, что в Екатеринбурге Неделя Звезд пройдет в новом формате, когда за один уикэнд сыграют лучшие игроки как МХЛ, так и КХЛ.

«Наше титульное мероприятие Фонбет Неделя Звезд Хоккея продолжает открывать новые регионы и города. В 2026 году это событие пройдет в Екатеринбурге.

С 6 по 8 февраля «УГМК-Арену» ждет три дня звездного хоккея с участием лучших хоккеистов МХЛ и КХЛ. Благодарим руководство Свердловской области за интерес и готовность провести звездный уикэнд. И приглашаем всех болельщиков стать частью это события!» – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.