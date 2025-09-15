2

Да Коста набрал 500-е очко в КХЛ. Он 10-й игрок в истории лиги с таким достижением

Стефан Да Коста достиг отметки 500 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Нападающий «Автомобилиста» сделал 3 передачи в матче против «Салавата Юлаева».

Теперь на счету Стефана Да Косты 500 (205+295) очков в 575 играх в лиге с учетом плей-офф.

Он стал 10-м хоккеистом в истории КХЛ, набравшим 500 очков. Рекордсменом является Вадим Шипачев из «Динамо» Минск (981 балл).

Ранее этой отметки также достигли Сергей Мозякин (928), Александр Радулов (757), Никита Гусев (694), Данис Зарипов (685), Сергей Широков (558), Найджел Доус (550), Сергей Плотников (548) и Дмитрий Кагарлицкий (533).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
