Виноградов о лидерстве «Торпедо» в КХЛ: «Без разницы, что говорят эксперты – я это не читаю. Мы набираем уверенность с каждым матчем»

Егор Виноградов заявил, что не интересуется мнением хоккейных экспертов.

«Торпедо » одержало четыре победы в четырех первых матчах Фонбет чемпионата КХЛ. 22-летний форвард набрал 5 (2+3) очков при полезности «плюс 4».

– После не самой удачной предсезонки многие эксперты говорили, что команда повалится, в итоге спустя четыре матча вы лидируете в КХЛ. За счет чего удалось этого добиться?

– Я вот это все не читаю. Мне без разницы, что эксперты говорят. С каждым матчем мы набираем уверенность, благодаря победам.

– Перед началом сезона могли предположить, что на старте регулярного чемпионата выиграете сразу четыре матча из четырех?

– Мы наперед ничего не планируем, готовимся только к каждому следующему матчу.

– В Нижнем Новгороде вам вообще реально выйти на улицу без фотографии с фанатами?

– Обычно пару человек узнают, не такой я уж известный, – сказал нападающий «Торпедо» Егор Виноградов .

