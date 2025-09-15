  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Виноградов о лидерстве «Торпедо» в КХЛ: «Без разницы, что говорят эксперты – я это не читаю. Мы набираем уверенность с каждым матчем»
2

Виноградов о лидерстве «Торпедо» в КХЛ: «Без разницы, что говорят эксперты – я это не читаю. Мы набираем уверенность с каждым матчем»

Егор Виноградов заявил, что не интересуется мнением хоккейных экспертов.

«Торпедо» одержало четыре победы в четырех первых матчах Фонбет чемпионата КХЛ. 22-летний форвард набрал 5 (2+3) очков при полезности «плюс 4».

– После не самой удачной предсезонки многие эксперты говорили, что команда повалится, в итоге спустя четыре матча вы лидируете в КХЛ. За счет чего удалось этого добиться?

– Я вот это все не читаю. Мне без разницы, что эксперты говорят. С каждым матчем мы набираем уверенность, благодаря победам.

– Перед началом сезона могли предположить, что на старте регулярного чемпионата выиграете сразу четыре матча из четырех?

– Мы наперед ничего не планируем, готовимся только к каждому следующему матчу.

– В Нижнем Новгороде вам вообще реально выйти на улицу без фотографии с фанатами?

– Обычно пару человек узнают, не такой я уж известный, – сказал нападающий «Торпедо» Егор Виноградов.

Конюшков об изменениях в «Торпедо» после ухода Ларионова: «Их достаточно много. Смотрим видео – Исаков прививает нам свое видение хоккея. Оно работает, как видите»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
