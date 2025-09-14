Исаков о 4:3 со «Спартаком»: «Сложно было местами, особенно, когда много начали удаляться. Но команда нашла в себе резервы и смогла победить»

Алексей Исаков высказался о победе в матче против «Спартака» (4:3 ОТ).

«Торпедо» отыгралось с 0:2 по ходу матча. Команда выиграла 4 из 4 игр в нынешнем сезоне.

– Интересный и зрелищный матч. Сложно было местами, особенно, когда много начали удаляться, но команда нашла в себе резервы и смогла победить.

– Работаете над подставлениями?

– Это один из элементов, который отрабатывает бригада большинства. Получилось, значит, правильно работали накануне.

– Как получилось перевернуть ситуацию? После предсезонки, в которой у вас практически ничего не получалось, так удачно начали сезон.

– У команды много что получалось, просто не шла реализация. Пришла свежесть, появилась уверенность, это сказывается на результате.

– За счет чего удается поддерживать характер команды?

– Важна роль опытных парней, которые стараются завести команду и своим примером показывают, как нужно действовать, они с этой ролью справляются, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

