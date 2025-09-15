Богдан Конюшков рассказал об изменениях в «Торпедо» после ухода Игоря Ларионова.

В воскресенье нижегородцы обыграли «Спартак» (4:3 ОТ) в гостевом матче FONBET КХЛ. Победа стала для команды 4-й в 4 играх в сезоне.

– Хорошая получилась игра. Здорово, что в концовке реализовали большинство и выиграли матч, пока численное преимущество нам тяжело дается.

– «Торпедо» на данный момент единственная команда в КХЛ, не потерпевшая ни одного поражения. Радует этот факт?

– Я рад за ребят, за руководство, тренерский штаб, лично за Алексея Геннадьевича [Исакова ]. Делается большая работа, которую никто не видит. Мы не смотрим, на какой строчке идем, чемпионат только начался, просто приятно побеждать. На каждый матч мы настраиваемся отдельно, не смотря, сколько выиграли и сколько игр впереди. Следующий соперник у нас «Сочи», будем разбирать их.

– Сильно поменялись требования со сменой тренерского штаба?

– Достаточно много изменений. Мы смотрим много видео – у Алексея Геннадьевича есть свое видение хоккея, он нам его прививает, как видите, оно работает. Уже со сборов мы начали перестраиваться, это приносит результат.

– Вам легче было перестроиться, учитывая, что вы играли в «Торпедо-Горький» под руководством Исакова?

– Возможно, мне это помогло. Можно сказать, что я экстерном прошел тактическую подготовку Алексея Геннадьевича, когда я играл под его руководством в «Горьком». Но все равно сейчас немного отличается, КХЛ - другая лига. Так что здесь я привыкал так же, как и другие ребята, – сказал защитник «Торпедо».