Орлов о 3:4 с «Торпедо»: «Не фартило просто – неочевидные шайбы из ничего, подставления. «Спартак» выйдет с настроем на победу на следующие матчи»

Даниил Орлов прокомментировал поражение «Спартака» от «Торпедо».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился в овертайме со счетом 3:4. По ходу встречи красно-белые вели 2:0 и 3:2.

– Как можете прокомментировать матч? Что не удалось вашей команде?

– Проиграли.

– В чем соперник был сильнее?

– Не получилось забить больше голов, чем соперник.

– Жамнов много раз повторяет, что необходимо держать концентрацию все 60 минут матча. Можно сказать, что не удалось?

– Где‑то момент невезения все равно присутствовал: игра в формате «пять на три», подставления, неочевидные шайбы, которые получались из ничего, нам просто не фартило.

– За счет чего нужно переламывать серию из трех поражений подряд?

– Будем выходить на следующие матчи с настроем на победу.

– Долгое время в вашей раздевалке после матча шел разговор за закрытыми дверями. Рассчитываете, что он поможет выйти на следующий матч с особым настроем?

– Можно и так сказать, – сказал защитник «Спартака » Даниил Орлов .