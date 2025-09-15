Орлов о 3:4 с «Торпедо»: «Не фартило просто – неочевидные шайбы из ничего, подставления. «Спартак» выйдет с настроем на победу на следующие матчи»
Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился в овертайме со счетом 3:4. По ходу встречи красно-белые вели 2:0 и 3:2.
– Как можете прокомментировать матч? Что не удалось вашей команде?
– Проиграли.
– В чем соперник был сильнее?
– Не получилось забить больше голов, чем соперник.
– Жамнов много раз повторяет, что необходимо держать концентрацию все 60 минут матча. Можно сказать, что не удалось?
– Где‑то момент невезения все равно присутствовал: игра в формате «пять на три», подставления, неочевидные шайбы, которые получались из ничего, нам просто не фартило.
– За счет чего нужно переламывать серию из трех поражений подряд?
– Будем выходить на следующие матчи с настроем на победу.
– Долгое время в вашей раздевалке после матча шел разговор за закрытыми дверями. Рассчитываете, что он поможет выйти на следующий матч с особым настроем?
– Можно и так сказать, – сказал защитник «Спартака» Даниил Орлов.