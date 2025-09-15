Тренер «Амура» Гальченюк о Свечникове: «У него что‑то с коленом, и мы не знаем что. Нужно обследование»
Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске и завершился со счетом 5:4.
– Мы ждали очень трудную игру. Спасибо болельщикам, погнали нас вперед. Мы хотели играть активно, но понимали, что «Драконы» – очень сильная команда. И мы ждали такую обоюдоострую игру. Спасибо ребятам, что не сделали полшага назад. А сделали шаг вперед.
– У вас много играет Никита Евсеев – первое большинство, первое меньшинство. Насколько вы им довольны?
– Мы его брали под эту роль. Я с ним разговаривал по телефону перед тем, как мы его сюда взяли. Я ему обозначил свое видение игры. Он сейчас отлично выполняет свою работу. Это не сюрприз для меня.
– В начале третьего периода «Амур» пропустил две шайбы. С чем это связано? Потеря концентрации или рано успокоились?
– Ошибки неизбежны. Главное – упасть и подняться. Я внутри чувствовал: что‑то произойдет. Ребята были к этому готовы. Спасибо им за это.
– Почему «Амур» хватает достаточно много удалений?
– Не скажу, что в Новосибирске мы удалялись больше, да и в Омске, в Казани. Нет, мы изменились после предсезонки. Этот ярлык на нас не вешайте, пожалуйста. Мы поговорили про игровую дисциплину, улучшили этот показатель и продолжаем над ним работать.
– Почему не играет Ярослав Дыбленко? У него травма?
– Это внутренняя кухня. Мне не хочется об этом распространяться.
– Отсутствие Кэмерона Ли – ротация или медицинские причины?
– Это тренерское решение.
– Когда появится Евгений Свечников?
– Нескоро. У него что‑то с коленом, и мы не знаем что. Нужно обследование. Очень жаль, – сказал главный тренер «Амура» Александр Гальченюк.