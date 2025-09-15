Тренер «Амура» Гальченюк о Свечникове: «У него что‑то с коленом, и мы не знаем что. Нужно обследование»

Александр Гальченюк прокомментировал победу «Амура» над «Шанхаем».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске и завершился со счетом 5:4.

– Мы ждали очень трудную игру. Спасибо болельщикам, погнали нас вперед. Мы хотели играть активно, но понимали, что «Драконы» – очень сильная команда. И мы ждали такую обоюдоострую игру. Спасибо ребятам, что не сделали полшага назад. А сделали шаг вперед.

– У вас много играет Никита Евсеев – первое большинство, первое меньшинство. Насколько вы им довольны?

– Мы его брали под эту роль. Я с ним разговаривал по телефону перед тем, как мы его сюда взяли. Я ему обозначил свое видение игры. Он сейчас отлично выполняет свою работу. Это не сюрприз для меня.

– В начале третьего периода «Амур» пропустил две шайбы. С чем это связано? Потеря концентрации или рано успокоились?

– Ошибки неизбежны. Главное – упасть и подняться. Я внутри чувствовал: что‑то произойдет. Ребята были к этому готовы. Спасибо им за это.

– Почему «Амур» хватает достаточно много удалений?

– Не скажу, что в Новосибирске мы удалялись больше, да и в Омске, в Казани. Нет, мы изменились после предсезонки. Этот ярлык на нас не вешайте, пожалуйста. Мы поговорили про игровую дисциплину, улучшили этот показатель и продолжаем над ним работать.

– Почему не играет Ярослав Дыбленко? У него травма?

– Это внутренняя кухня. Мне не хочется об этом распространяться.

– Отсутствие Кэмерона Ли – ротация или медицинские причины?

– Это тренерское решение.

– Когда появится Евгений Свечников?

– Нескоро. У него что‑то с коленом, и мы не знаем что. Нужно обследование. Очень жаль, – сказал главный тренер «Амура » Александр Гальченюк .