Галлан о 4:5 с «Амуром» в Хабаровске: «Менеджмент и медики «Шанхая» решили, что мы приедем в день матча. Специального плана не было – это новая лига для меня»
Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске и завершился в пользу хозяев (5:4).
– Это была классная игра. Нам приходилось достаточно много догонять соперника. Тем не менее, это у нас получилось по ходу матча.
Мы очень много удалялись. Делали ошибки, как и соперник. Забили много голов, это было весело. Но наша проблема – мы много удаляемся в последнее время, и это надо исправлять.
– Как команда готовилась к поездке на Дальний Восток? Вы прилетели за четыре часа до матча.
– Конкретно у меня не было специального плана на эту поездку. Для меня это новая лига. А организацией поездки и принятием решения приехать в день матча были заняты наши медики и менеджмент.
Но мне понравилось, как наша команда себя проявила. Энергетики хватало. Да, в первом периоде мы где‑то недоработали. Но в целом, если бы я решал, то сделал бы все то же самое.
– А с чем был связан провал в первом периоде? Дело в перелете?
– Я не знаю. Хотелось бы найти ответ на этот вопрос. Мы готовились к этому матчу, как к любому другому. Основная причина кроется в том, что мы много удалялись и провели много времени в своей зоне. Так сложно создавать какие‑то моменты.
– А что было, когда «Амур» забил два гола за 35 секунд в концовке?
– Мы неплохо начали третий период, вернулись в игру. Но потом опять удалились, и соперник нам забил в конце своего большинства.
В общем, инициатива переходила от команды к команде. Хотя в целом мы играли неплохо, – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.
«Шанхай» проиграл «Амуру» на выезде – 4:5. Меркли набрал 4 очка