Галлан о 4:5 с «Амуром» в Хабаровске: «Менеджмент и медики «Шанхая» решили, что мы приедем в день матча. Специального плана не было – это новая лига для меня»

Жерар Галлан прокомментировал поражение «Шанхая» от «Амура».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске и завершился в пользу хозяев (5:4).

– Это была классная игра. Нам приходилось достаточно много догонять соперника. Тем не менее, это у нас получилось по ходу матча.

Мы очень много удалялись. Делали ошибки, как и соперник. Забили много голов, это было весело. Но наша проблема – мы много удаляемся в последнее время, и это надо исправлять.

– Как команда готовилась к поездке на Дальний Восток? Вы прилетели за четыре часа до матча.

– Конкретно у меня не было специального плана на эту поездку. Для меня это новая лига. А организацией поездки и принятием решения приехать в день матча были заняты наши медики и менеджмент.

Но мне понравилось, как наша команда себя проявила. Энергетики хватало. Да, в первом периоде мы где‑то недоработали. Но в целом, если бы я решал, то сделал бы все то же самое.

– А с чем был связан провал в первом периоде? Дело в перелете?

– Я не знаю. Хотелось бы найти ответ на этот вопрос. Мы готовились к этому матчу, как к любому другому. Основная причина кроется в том, что мы много удалялись и провели много времени в своей зоне. Так сложно создавать какие‑то моменты.

– А что было, когда «Амур» забил два гола за 35 секунд в концовке?

– Мы неплохо начали третий период, вернулись в игру. Но потом опять удалились, и соперник нам забил в конце своего большинства.

В общем, инициатива переходила от команды к команде. Хотя в целом мы играли неплохо, – сказал главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан .

