«Амур» на велорикшах прибыл на матч с «Шанхаем»: «Будто в Шанхае побывали»
Игроки «Амура» прибыли на матч с «Шанхаем» на велорикшах.
Игра Фонбет чемпионата КХЛ проходит в Хабаровске (0:0, первый период).
«Как будто в Шанхае побывали и на велорикше покатались», – сказано в сообщении пресс-службы «Амура».
Фото: t.me/hcamur1957
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Амура»
