«Сочи» забрал Щетилина из списка отказов «Трактора». Голкипер подписал двусторонний контракт

«Сочи» забрал Алексея Щетилина с драфта отказов «Трактора».

24-летний голкипер подписал с новым клубом двусторонний контракт до конца сезона-2025/26.

«В прошлом сезоне вратарь провел за «Челмет » 25 матчей в чемпионате ВХЛ (92,0% ОБ) и 5 игр в плей-офф (94,4% ОБ).

Всего в Olimpbet ВХЛ Щетилин сыграл 109 матчей (помимо «Челмета», голкипер играл за тюменский «Рубин», с которым стал чемпионом ВХЛ), отразив 93,1% бросков. На уровне КХЛ вратарь пока не выступал.

Приветствуем Алексея в системе «леопардов» и желаем успехов!» – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи ».

