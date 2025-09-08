  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Сочи» забрал Щетилина из списка отказов «Трактора». Голкипер подписал двусторонний контракт
«Сочи» забрал Щетилина из списка отказов «Трактора». Голкипер подписал двусторонний контракт

«Сочи» забрал Алексея Щетилина с драфта отказов «Трактора».

24-летний голкипер подписал с новым клубом двусторонний контракт до конца сезона-2025/26.

«В прошлом сезоне вратарь провел за «Челмет» 25 матчей в чемпионате ВХЛ (92,0% ОБ) и 5 игр в плей-офф (94,4% ОБ).

Всего в Olimpbet ВХЛ Щетилин сыграл 109 матчей (помимо «Челмета», голкипер играл за тюменский «Рубин», с которым стал чемпионом ВХЛ), отразив 93,1% бросков. На уровне КХЛ вратарь пока не выступал.

Приветствуем Алексея в системе «леопардов» и желаем успехов!» – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».

Вратарь «Челмета» Щетилин отразил 110 бросков в матче ВХЛ с «Торпедо-Горький» – второй результат в мире. До рекорда экс-голкипера «СКА-Невы» Плешкова не хватило 14 сэйвов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сочи»
