«Сочи» забрал Щетилина из списка отказов «Трактора». Голкипер подписал двусторонний контракт
«Сочи» забрал Алексея Щетилина с драфта отказов «Трактора».
24-летний голкипер подписал с новым клубом двусторонний контракт до конца сезона-2025/26.
«В прошлом сезоне вратарь провел за «Челмет» 25 матчей в чемпионате ВХЛ (92,0% ОБ) и 5 игр в плей-офф (94,4% ОБ).
Всего в Olimpbet ВХЛ Щетилин сыграл 109 матчей (помимо «Челмета», голкипер играл за тюменский «Рубин», с которым стал чемпионом ВХЛ), отразив 93,1% бросков. На уровне КХЛ вратарь пока не выступал.
Приветствуем Алексея в системе «леопардов» и желаем успехов!» – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».
Вратарь «Челмета» Щетилин отразил 110 бросков в матче ВХЛ с «Торпедо-Горький» – второй результат в мире. До рекорда экс-голкипера «СКА-Невы» Плешкова не хватило 14 сэйвов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сочи»
