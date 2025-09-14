Гераськин о требовательности Тамбиева: «Он с Разиным на одной ступеньке. Я адаптировался, с каждой игрой все больше понимания»

Игорь Гераськин оценил требовательность Леонида Тамбиева.

Форвард перешел в «Адмирал» из «Металлурга» по ходу межсезонья.

– Уже поняли требования Тамбиева? Можно сказать, что сейчас вы «универсальный солдат» Леонида Григорьевича? Или все равно еще нужно время для того, чтобы адаптироваться к новой системе игры?

– Мне кажется, что в матче с ЦСКА я действовал намного лучше, чем с «Шанхаем». С каждой игрой все больше понимания приходит, так что можно сказать, что в принципе адаптировался, требования понятны, буду делать то, что мне говорят тренеры.

– «Адмирал» с Леонидом Тамбиевым – знак качества, команда стабильно попадает в плей-офф. Есть уверенность, что и в этом году удастся завершить регулярный чемпионат в восьмерке?

– Думаю, успокоения быть не должно. Сезон длинный, может произойти все, что угодно, поэтому должна быть концентрация в каждой игре, будем выходить с полной отдачей и играть на победу.

Никто просто так очки не отдаст, все хотят играть в плей-офф, поэтому не думаю, что будет легко попасть в восьмерку. Но мы хотим не просто туда попасть, но и забраться как можно выше.

– Тамбиев – самый требовательный тренер в вашей карьере?

– Нет. Думаю, они на одной ступеньке с Андреем Владимировичем [Разиным], – сказал нападающий «Адмирала » Игорь Гераськин .

