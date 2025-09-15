  • Спортс
Овечкин снимется в фильме «Хоккейные папы-2», рассказал режиссер Булатов: «Легендарный хоккеист и мировая звезда также будет помогать в его продвижении»

Александр Овечкин снимется в фильме «Хоккейные папы-2».

Об этом сообщил режиссер-постановщик Андрей Булатов на питчинге Фонда кино в Министерстве культуры РФ.

«Легендарный хоккеист и мировая звезда Александр Овечкин не просто поучаствует в фильме, но также будет помогать в его продвижении», – сказал Булатов.

Он также рассказал, что в новой истории хоккейные папы примут участие в международном хоккейном фиджитал-турнире «Игры будущего».

«Чтобы одержать победу над сильнейшими командами мира, героям придется заново поверить в себя и в свою команду, преодолеть трудности и научиться находить общий язык с подростками – как в жизни, так и на льду», – добавил режиссер.

Первый фильм вышел в 2023 году. В нем, среди прочих, снялись Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Михаил Пореченков и Полина Гагарина.

Депутат Журова о слухах про доход Овечкина в 3,3 млрд рублей на рекламе: «Если футболисты могут зарабатывать много, почему Александр не может? Он спортсмен номер один в России»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
ТАСС
logoНХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
Игры Будущего
кино
Михаил Пореченков
Полина Гагарина
