«Амур» проведет раскатку перед матчем с «Шанхаем» в форме с тигром и драконом: «На склонах Великого Восточного хребта обитал Золотой Тигр, бывший хранителем земли».

«Амур» проведет раскатку перед матчем с «Шанхаем» в форме с тигром и драконом.

Игра против «Дрэгонс » станет для клуба из Хабаровска первой в сезоне на своей арене. Начало – в 12:15 по московскому времени.

«На склонах Великого Восточного хребта обитал Золотой Тигр. Его глаза сияли, как два солнца на рассвете, а шаги были подобны ударам грома. Тигр был хранителем земли – он защищал людей от злых духов и ударов стихии.

И было тогда решено, что разминку мы проведем именно в таком игровом комплекте 😉» – говорится в телеграм-канале «Амура ».