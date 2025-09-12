Ротенберг хочет пригласить Капризова и Овечкина на мастер-классы для детей: «Было бы здорово»
Роман Ротенберг хочет позвать Кирилла Капризова на мастер-класс для детей.
– Кого бы хотели пригласить для мастер‑класса в хоккейную школу?
– Сейчас – Капризов. Было бы здорово, чтобы он приехал. Ну и Овечкин.
– Не обливается сердце кровью, что все ваши наработки из СКА убирают?
– Наши наработки – в детской школе, – сказал бывший тренер СКА, а ныне член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости