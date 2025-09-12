Ротенберг хочет пригласить Капризова и Овечкина на мастер-классы для детей: «Было бы здорово»

Роман Ротенберг хочет позвать Кирилла Капризова на мастер-класс для детей.

– Кого бы хотели пригласить для мастер‑класса в хоккейную школу?

– Сейчас – Капризов . Было бы здорово, чтобы он приехал. Ну и Овечкин .

– Не обливается сердце кровью, что все ваши наработки из СКА убирают?

– Наши наработки – в детской школе, – сказал бывший тренер СКА, а ныне член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг .