Морозов об Овечкине и Малкине в КХЛ: «Я был бы счастлив. Если они приедут, то поднимут дополнительный интерес к лиге»

Алексей Морозов был бы рад переходу Александра Овечкина и Евгения Малкина в КХЛ.

– В следующем году у Овечкина заканчивается контракт с «Вашингтоном», а у Малкина – с «Питтсбургом». Мечтаете, чтобы они уже следующим летом вернулись в Россию и стали играть в КХЛ?

– Все, что я могу сейчас им, – это пожелание здоровья. Чтобы они сохранили его. И чтобы были силы играть дальше.

Если они примут решение продолжить карьеру в КХЛ, я буду только рад и счастлив. Думаю, наши болельщики тоже с удовольствием поддержат их приезд и будут приходить смотреть на их игру.

Если Овечкин и Малкин приедут к нам, обязательно поднимут дополнительный ажиотаж, дополнительный интерес к лиге.

– Им найдется место под потолком зарплат? Не придется ли придумывать пункты в регламенте про вывод звезд из-под потолка, как в первые сезоны КХЛ собирался делать тогдашний президент Александр Медведев?

– В прошлом году Евгений Кузнецов приехал в СКА. И выводить из-под потолка его не пришлось. Илья Ковальчук приезжал в «Авангард» в первый сезон нынешнего потолка – его тоже никто не выводил. Их контракты полностью соответствовали регламенту КХЛ.

К тому же большие звезды у нас часто заключают соглашения, предполагающие большие бонусы. И могут заработать на этом хорошие деньги. Вот возьмите контракт Кузнецова в СКА. Если б он смог его выполнить, если бы у него не было травмы и других ситуаций, то он в итоге заработал бы деньги, сопоставимые с теми, что зарабатывал в Северной Америке.

– То есть проблем с этим в случае возвращения наших мегазвезд вы не видите?

– Давайте поживем и увидим. Дождемся, приедут ли в следующем году ребята в Россию, захотят ли играть. А если захотят, то с какими командами подпишут контракты.

Это будут команды, у которых окажется достаточно места под потолком зарплат, чтобы подписать хоккеистов такого уровня, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов .

Депутат Журова о будущем Овечкина: «Он ближе к России, мы знаем его любовь к родине, патриотизм. Перед ним будут открыты все двери: политика, бизнес, работа тренером»