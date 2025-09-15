  • Спортс
1

Ларионов-младший о 6:1 с «Ладой»: «СКА настраивается на каждую игру как на 7-й матч плей‑офф. Все команды в КХЛ очень сильные»

Игорь Ларионов-младший оценил победу СКА над «Ладой».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 6:1 в пользу армейцев. Ларионов-младший отметился результативной передачей.

– Ожидали, что перевес будет настолько существенным?

– Нет, конечно. Все игры тяжелые, все команды очень сильные в этой лиге, поэтому на каждую игру настраиваемся как на седьмой матч плей‑офф. Мы не ожидали, что такой счет будет.

Неважно какой счет, какой период – мы всегда играем как будто 0:0, играем на 100%. В матче с «Ладой» мы смогли это сделать и благодаря этому победили.

– Такой разгром – это больше заслуга СКА или «Лада» не подъехала?

– Можно много что сказать. У них тоже были свои моменты, они могли забить пару раз. Не могу сказать, что соперник плохо играл. Во втором периоде у них было много моментов, мы просто реализовали свои, а они нет. Вот и вся разница.

– Что случилось во втором периоде? Почему уступили 0:1?

– Они два раза в большинстве играли, у нас большинства ни разу не было. Это немного переворачивает игру в другую сторону. Все равно у них команда сильная, игроки хорошие, и они свою работу выполнили во втором периоде.

Конечно, и мы в этом отрезке должны играть получше, но потом собрались на третий период и смогли показать тот же самый хоккей, как и в первом. Из‑за этого смогли оторваться, – сказал форвард СКА Игорь Ларионов-младший.

Ларионов о СКА: «Хорошая машина быстро набирает обороты, но иногда нужно притормозить, сделать правильные ходы. Поработаем над этим, чтобы игра была более сбалансированной»

