Ларионов о Плешкове: «Пока не будем говорить, кто в СКА первый номер, кто второй. Это не спринт, а марафон. Рады, что Плеш набирает уверенность, и ребята помогают ему»

Игорь Ларионов высказался об игре вратаря СКА Артемия Плешкова.

– Артемий Плешков сыграл второй хороший матч. Можно ли говорить, что он постепенно становится первым номером?

– Это не спринт, а марафон. По двум-трем матчам трудно давать оценку. Давайте зайдем глубже в сезон, 10-15 матчей, может, и 20, чтобы понимать роль, которая отводится главному вратарю.

Пока это только начало. Не будем говорить, кто первый, кто второй. Мы хотим, чтобы все игроки были в обойме и вносили свою лепту.

Рады, что Плеш набирает уверенность, и ребята помогают ему. Большая заслуга, что он держит удар и подтаскивает, чтобы команда могла забивать, – сказал главный тренер СКА после победы над «Ладой» (6:1) в FONBET КХЛ.