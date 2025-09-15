Земченок об уходе из СКА: «Заранее сказали, что не видят в составе. Но с расторжением тянули 2 месяца – осадочек остался. Места в других командах уже были заняты»

Защитник «Лады» Артем Земченок рассказал о своем уходе из СКА.

– Очень хочется спросить: как вам сейчас на новом месте?

– Обживаемся. Все, в принципе, хорошо. Игрового времени достаточно. Если найти свою игру, то можно зарабатывать очки с любыми командами. С «Торпедо» мы играли тоже хорошо, но без очков. Вроде бы, игра есть, но где-то нам чуть-чуть не хватает. Вот это нужно найти, и все будет хорошо у нас.

– Как проходило у вас расставание со СКА?

– Понятно, что поменялось руководство. Мне заранее сказали, что не видят в составе. Но процесс расторжения очень долго тянулся, и все места в других командах уже были заняты.

Два месяца тянули с расторжением – остался осадочек. Спасибо руководству «Лады», что меня пригласили.

– Откуда-то конкретно звали? Например, в «Магнитку» вернуться?

– Нет, такого не было. Там, куда пытался попасть, сказали, что пока не надо, – сказал Земченок после поражения тольяттинцев от СКА (1:6) в FONBET КХЛ.