  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Земченок об уходе из СКА: «Заранее сказали, что не видят в составе. Но с расторжением тянули 2 месяца – осадочек остался. Места в других командах уже были заняты»
0

Земченок об уходе из СКА: «Заранее сказали, что не видят в составе. Но с расторжением тянули 2 месяца – осадочек остался. Места в других командах уже были заняты»

Защитник «Лады» Артем Земченок рассказал о своем уходе из СКА.

– Очень хочется спросить: как вам сейчас на новом месте?

– Обживаемся. Все, в принципе, хорошо. Игрового времени достаточно. Если найти свою игру, то можно зарабатывать очки с любыми командами. С «Торпедо» мы играли тоже хорошо, но без очков. Вроде бы, игра есть, но где-то нам чуть-чуть не хватает. Вот это нужно найти, и все будет хорошо у нас.

– Как проходило у вас расставание со СКА?

– Понятно, что поменялось руководство. Мне заранее сказали, что не видят в составе. Но процесс расторжения очень долго тянулся, и все места в других командах уже были заняты.

Два месяца тянули с расторжением – остался осадочек. Спасибо руководству «Лады», что меня пригласили.

– Откуда-то конкретно звали? Например, в «Магнитку» вернуться?

– Нет, такого не было. Там, куда пытался попасть, сказали, что пока не надо, – сказал Земченок после поражения тольяттинцев от СКА (1:6) в FONBET КХЛ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Охтинский пресс-центр
logoСКА
logoАртем Земченок
logoКХЛ
logoЛада
logoМеталлург Мг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лада» подписала с Земченком контракт на год. У защитника 5 очков в 28 матчах регулярки за СКА
25 августа, 13:36
СКА отдал Земченка, Николая Полякова и денежную компенсацию «Ладе» в обмен на права на Кондратенко
525 июля, 15:34
Главные новости
«Рейнджерс» будут в списке претендентов на Капризова, если он не продлит контракт с «Миннесотой» (Винс Меркольяно)
23сегодня, 04:58
Пашков о работе Кудашова в «Динамо»: «Он рекордсмен КХЛ по доверию со стороны клуба, таким кредитом не мог похвастаться даже Никитин. Ни о какой неуверенности речь не должна идти»
8сегодня, 04:20
Кручинин об Исакове в «Торпедо»: «Хороший тренер и человек. С уважением относится к игрокам. Будем играть за него, чтобы дебютный сезон в КХЛ стал удачным»
7сегодня, 03:40
Ларионов о 2+3 Дишковского в 2 играх: «Мы сказали игрокам: перед вами открытая книга, вносите свое имя, удивляйте не только себя, но и нас. Что и происходит»
3сегодня, 03:30
КХЛ. «Амур» примет «Шанхай», «Сибирь» в гостях у «Адмирала», «Авангард» сыграет с «Динамо» Минск, «Автомобилист» против «Салавата»
10сегодня, 03:15
Бобровский занял 36-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 4-й десятке – Джек Хьюз, Слэвин, Йоси, Ахо и Форслинг
8сегодня, 02:55
Уодделл о Федотове: «Иван добавит «Коламбусу» глубины во вратарской линии. Это было нашим приоритетом в межсезонье»
1сегодня, 02:15
Ларионов о результативности СКА: «Мы стали больше нацелены на ворота. Любая атака должна завершаться броском – с нашими скоростными качествами мы должны нагружать вратарей»
вчера, 21:57
Роман Ротенберг: «Карпин сможет сделать «Динамо» чемпионом! Уверен на 100%, что он вылезет из кризиса. Он великим был как игрок, добился успеха, поэтому продолжит добиваться высот»
55вчера, 20:51
Ларионов о Бландиси: «Итальянцы любят жесты, но арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли. Сказали: «Начинай быть русским». Можно говорить сколько угодно, но без жестов»
5вчера, 20:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Амур» проведет раскатку перед матчем с «Шанхаем» в форме с тигром и драконом: «На склонах Великого Восточного хребта обитал Золотой Тигр, бывший хранителем земли».
11 минут назадФото
Соболев о «Спартаке» после 3:4 с «Торпедо»: «Удаления сказались, мое было дурацким. Нам надо подумать, что делать дальше. Так играть нельзя»
21 минуту назад
Дишковский о словах Ларионова, сравнившего его звено с «Грайнд-Лайн» из «Детройта»: «Нас очень рано сравнивать с той тройкой. Мы просто стараемся, а там будет видно»
51 минуту назад
Коледов о переподписаниях в КХЛ с понижением зарплаты: «Это выбор игрока. Либо он идет на это, либо может спокойно расторгнуть контракт, получить защищенные деньги»
сегодня, 06:30
Пашков о неудачах «Динамо» на старте: «Остается верить, что расчет летних нагрузок сработает. В подготовке идет поиск – и он всегда сопровождается риском»
сегодня, 06:20
Ларионов о Плешкове: «Пока не будем говорить, кто в СКА первый номер, кто второй. Это не спринт, а марафон. Рады, что Плеш набирает уверенность, и ребята помогают ему»
1сегодня, 05:55
«Торонто» хочет продлить Столарца. Вратарь с кэпхитом 2,5 млн долларов может выйти на рынок в 2026 году (Кевин Уикс)
сегодня, 05:45
Карпухин об «Ак Барсе» после 3:6 от «Металлурга»: «Не сказал бы, что не хватает духовитых людей. У нас есть игроки со стержнем. Я делом стараюсь показать, не словом»
сегодня, 05:30
Яковлев об «Ак Барсе» после 6:3: «Классная команда, отличный тренер. Думаю, они разберутся и игру наладят. Будут, как всегда, претендовать на Кубок Гагарина»
сегодня, 05:15
Жулин о 0:5 от «Металлурга» в 1-м периоде: «Ак Барс» не был готов к игре и активному хоккею от соперника»
1сегодня, 04:45