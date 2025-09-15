Ларионов о правильной игре СКА: «Быстрые ноги не справятся без быстрой мысли. Когда это совпадает, получается хоккей, в который приятно играть. Хотим, чтобы этого было больше»

Игорь Ларионов сказал, что быстрота ног должна сопровождаться быстротой мысли.

Главный тренер СКА ответил на вопрос о высоком темпе игры команды после победы над «Ладой» (6:1) в матче FONBET КХЛ.

– Вы отметили высокий темп, и что невозможно поддерживать его всю игру. Если команда будет каждый матч проводить в таком ритме, нет ли риска провалиться в функциональную яму к середине сезона?

– Высокий темп поддерживается несколькими факторами: хорошей подготовкой и хорошим отдыхом, хорошими тренировками.

А также правильной игрой – ведь быстрые ноги не справятся без быстрой мысли. Когда шайба и мысль двигаются быстро, ноги начинают совпадать с мыслью, получается хоккей, в который приятно играть, приятно смотреть, и которому сложно противостоять.

Мы хотим, чтобы этого было больше. Для этого нужны мастера высочайшего уровня, ведь хоккей – это игра даже не секунд, а долей секунд.

Все команды сейчас грамотно играют в обороне, умеют перестраиваться, нужно уметь этому противостоять. Мы будем идти к этому пошагово. Ребята это почувствовали, начинают понимать, и от этого происходят те хорошие перемены, которые вы замечаете, – сказал Ларионов .