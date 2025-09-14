  • Спортс
  Ларионов о СКА: «Хорошая машина быстро набирает обороты, но иногда нужно где-то притормозить, сделать правильные ходы. Поработаем над этим, чтобы игра была более сбалансированной»
Ларионов о СКА: «Хорошая машина быстро набирает обороты, но иногда нужно где-то притормозить, сделать правильные ходы. Поработаем над этим, чтобы игра была более сбалансированной»

Игорь Ларионов высказался об игре СКА в матче с «Ладой» (6:1).

– Всех с победой – наших болельщиков, ребят, которые ее обеспечили, весь коллектив. Непростой матч с хорошей командой.

Изначально это был очень вертикальный хоккей. Движение приличное – движение шайбы, движение мысли. Во втором периоде мы слегка дали сопернику прийти в себя. К счастью, команда держала игру в своих руках и провела хороший матч.

– Вы сказали, что во втором периоде дали сопернику поиграть. Это расслабленность после счета 3:0? В чем была причина?

– Ты всегда хочешь похвалить ребят, ведь первый период был очень хорошим. Это тот хоккей, который мы хотим видеть на постоянной основе. К сожалению, нереально играть в таком темпе все три периода.

Задача этой команды – в любой ситуации контролировать ход игры, держать удар и держать мысль. Хорошая машина быстро набирает обороты, но иногда нужно где-то притормозить, где-то сделать правильные ходы. Над этим мы поработаем, чтобы игра была более сбалансированной.

К счастью, все сложилось: забили хорошие голы в большинстве, в равных составах, отличились практически все звенья, и это не может не радовать, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

СКА разгромил «Ладу» – 6:1. Команда Ларионова выиграла 2-й матч подряд, Бландиси забил 1-й гол в КХЛ

