  Коледов об «Авангарде» в прошлом сезоне: «Сумбурно начали, но концовку можно записать в актив. Проиграли чемпиону – хоть какая-то отдушина»
Коледов об «Авангарде» в прошлом сезоне: «Сумбурно начали, но концовку можно записать в актив. Проиграли чемпиону – хоть какая-то отдушина»

Павел Коледов оценил прошлый сезон «Авангарда».

Омский клуб сменил тренерский штаб по ходу регулярного чемпионата-2024/25 и вылетел во втором раунде плей-офф, уступив в серии «Локомотиву» (3-4).

– Какую оценку за прошлый сезон дадите себе и «Авангарду», в котором играли?

– Мы маленько сумбурно начали, поменялись тренеры. Считаю, что концовку можно записать в актив – и регулярку, и плей-офф.

Был, конечно, плохой момент, когда проиграли седьмую игру «Локомотиву» во втором овертайме. Это тяжело принять морально. Команда второй год подряд уступила в седьмом матче. Ощутил это на себе, понимаю, что это такое.

Но проиграли чемпиону, хоть какая-то отдушина, – сказал улыбаясь бывший защитник «Авангарда» Павел Коледов.

Коледов о переподписаниях в КХЛ с понижением зарплаты: «Это выбор игрока. Либо он идет на это, либо может спокойно расторгнуть контракт, получить защищенные деньги»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
