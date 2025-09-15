Коледов об «Авангарде» в прошлом сезоне: «Сумбурно начали, но концовку можно записать в актив. Проиграли чемпиону – хоть какая-то отдушина»

Павел Коледов оценил прошлый сезон «Авангарда».

Омский клуб сменил тренерский штаб по ходу регулярного чемпионата-2024/25 и вылетел во втором раунде плей-офф, уступив в серии «Локомотиву » (3-4).

– Какую оценку за прошлый сезон дадите себе и «Авангарду», в котором играли?

– Мы маленько сумбурно начали, поменялись тренеры. Считаю, что концовку можно записать в актив – и регулярку, и плей-офф.

Был, конечно, плохой момент, когда проиграли седьмую игру «Локомотиву» во втором овертайме. Это тяжело принять морально. Команда второй год подряд уступила в седьмом матче. Ощутил это на себе, понимаю, что это такое.

Но проиграли чемпиону, хоть какая-то отдушина, – сказал улыбаясь бывший защитник «Авангарда » Павел Коледов .

