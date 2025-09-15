  • Спортс
  • Коледов о переподписаниях в КХЛ с понижением зарплаты: «Это выбор игрока. Либо он идет на это, либо может спокойно расторгнуть контракт, получить защищенные деньги»
Коледов о переподписаниях в КХЛ с понижением зарплаты: «Это выбор игрока. Либо он идет на это, либо может спокойно расторгнуть контракт, получить защищенные деньги»

Павел Коледов высказался о переподписаниях контрактов в КХЛ с понижением зарплаты.

– Выдалось безумное межсезонье, по ходу которого контракты переподписывались, расторгались. В декабре 2024 года вы тоже пошли на понижение зарплаты в «Авангарде».

Многие ваши коллеги говорят, что хоккеисты в связи с этим не защищены, у вас какая позиция?

– Это выбор игрока. Либо он идет на понижение, либо может спокойно расторгнуть контракт, получить защищенные деньги.

Я принял тогда такое решение, потому что видел потенциал команды, тренеры видели меня в составе.

Что было потом, после сезона, останется между мной и клубом, – сказал защитник «Адмирала». 

Глотов о КХЛ: «Можно хоть 14 триллионов долларов прописать в контракте – толку мало. Правильнее всего – сделать 100% соглашений защищенными, хочешь расторгнуть – выплачивай как в НХЛ»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
деньги
