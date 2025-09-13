Кудашов о 4:7 от «Авангарда»: «Провальный 2-й период у «Динамо» – результат матча. Есть хроническое в этом еще с предсезонки, будем исправлять. Вины Моторыгина не вижу»
Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Авангардом» в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Динамо» уступило омскому клубу в выездном матче со счетом 4:7.
– «Авангард» с победой. Никак не хочется комментировать второй период, а первый и третий хотелось бы. Провальный второй период – результат этого матча. Есть хроническое в этом отрезке еще с предсезонки, будем работать, исправлять. Не вижу вины Моторыгина в поражении.
– Были разные инсайды по Уилу. Как оцените его игру?
– Хорошо сыграл. А какой инсайд по Уилу?
– Что им «Авангард» интересовался.
– Хорошо, что им интересуются. Дальше‑то что? – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
