Кудашов о 4:7 от «Авангарда»: «Провальный 2-й период у «Динамо» – результат матча. Есть хроническое в этом еще с предсезонки, будем исправлять. Вины Моторыгина не вижу»

Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Авангардом» в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Динамо» уступило омскому клубу в выездном матче со счетом 4:7.

– «Авангард » с победой. Никак не хочется комментировать второй период, а первый и третий хотелось бы. Провальный второй период – результат этого матча. Есть хроническое в этом отрезке еще с предсезонки, будем работать, исправлять. Не вижу вины Моторыгина в поражении.

– Были разные инсайды по Уилу. Как оцените его игру?

– Хорошо сыграл. А какой инсайд по Уилу ?

– Что им «Авангард» интересовался.

– Хорошо, что им интересуются. Дальше‑то что? – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов .

17-летний Селиванов дебютировал в КХЛ за «Динамо». Он стал самым молодым вратарем в истории лиги