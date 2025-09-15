Ларионов о результативности СКА: «Мы стали больше нацелены на ворота. Любая атака должна завершаться броском – с нашими скоростными качествами мы должны нагружать вратарей»

Игорь Ларионов высказался о результативности СКА.

14 сентября команда обыграла «Ладу» со счетом 6:1. В прошлом матче СКА победил «Трактор» (5:2).

– По первым двум матчам и по Турниру имени Пучкова было много вопросов к результативности СКА. Сейчас два домашних матча – 11 шайб. Что подправили, что изменили? Или просто начало «лететь»?

– Спросил у пары игроков, кто играл в финале Кубка Гагарина 3-4 года назад. Не все помнят – запоминают только чемпионов. Поэтому помнить Турнир Пучкова и результативность там… При всем уважении к турниру, мы его рассматривали как товарищеские матчи.

Сейчас мы стали больше нацелены на ворота. Любая атака должна завершаться броском, атака с ходу, пять на пять, пять на четыре – с нашими скоростными качествами мы должны нагружать вратарей. Это, скорее всего, повлияло на те два матча, в которых мы забили много голов.

Конечно же, тренировочный процесс – мы слегка поменяли направление занятий. Может, это совпадение, но ребята стали больше искать ворота, а не просто играть по периметру и катать шайбу по площадке. Они стали играть активно и доводить дело до бросков.

Голы приносят колоссальную уверенность каждому игроку, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов .